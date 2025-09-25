All’alba del nuovo giorno | screening gratuiti e test sulla demenza senile dedicati alla terza età

Ilpescara.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti over 65 sono stati sottoposti agli screening gratuiti dedicati alla prevenzione e al benessere della terza età organizzati, nei giorni scorsi, dall’associazione “Il sogno di Benny Gio” nell’ambito del progetto “Allalba del nuovo giorno” realizzato con il contributo della fondazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alba - nuovo

Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: il nuovo film uscirà a Dicembre del 2026

Ingiustizie, amore e speranze tra le pagine di "Un'alba nuova": il nuovo libro di Lax e Puglisi

Danny Ramirez, chi è il nuovo amore di Jessica Alba

Prevenzione oncologica, aperto nuovo punto screening a Ferla - Apertura di un nuovo Punto screening oncologico nei locali del Poliambulatorio in via Garibaldi a Ferla, nel Siracusano. ansa.it scrive

Quanti passi al giorno servono per avere benefici? Un nuovo studio rivela: non sono 10mila - Ma quanti ne servono davvero per ottenere benefici concreti per la salute? Da it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: All8217alba Nuovo Giorno Screening