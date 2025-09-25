All’alba del nuovo giorno | screening gratuiti e test sulla demenza senile dedicati alla terza età
Venti over 65 sono stati sottoposti agli screening gratuiti dedicati alla prevenzione e al benessere della terza età organizzati, nei giorni scorsi, dall’associazione “Il sogno di Benny Gio” nell’ambito del progetto “All’alba del nuovo giorno” realizzato con il contributo della fondazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: alba - nuovo
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: il nuovo film uscirà a Dicembre del 2026
Ingiustizie, amore e speranze tra le pagine di "Un'alba nuova": il nuovo libro di Lax e Puglisi
Danny Ramirez, chi è il nuovo amore di Jessica Alba
Oggi svela il nuovo volume ’Alzarsi all’alba’ alla Coop Ambasciatori: "Ogni generazione affronta un impegno diverso" - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì 25 settembre ‘L’alba di un nuovo Caravaggio’, conversazione di Stefano Causa, storico dell’arte e docente all’Università Suor Orsola Benincasa. Mostra aperta di sera venerdì 26 settembre (19.30-23.30 12 euro) per i giovani fino a 25 anni 2 euro https - X Vai su X
Prevenzione oncologica, aperto nuovo punto screening a Ferla - Apertura di un nuovo Punto screening oncologico nei locali del Poliambulatorio in via Garibaldi a Ferla, nel Siracusano. ansa.it scrive
Quanti passi al giorno servono per avere benefici? Un nuovo studio rivela: non sono 10mila - Ma quanti ne servono davvero per ottenere benefici concreti per la salute? Da it.euronews.com