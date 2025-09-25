Allagamento in viale Gabriele d' Annunzio per una condotta rotta interviene l' Aca FOTO

Un allagamento in viale Gabriele d'Annunzio, subito dopo l'incrocio con via Sallustio, si è verificato nella mattinata di giovedì 25 settembre.Da sotto alla strada è avvenuta una fuoriuscita di acqua con l'asfalto che ha iniziato a sfaldarsi.L'acqua si è così riversata sia sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: allagamento - viale

Si rompe condotta durante uno scavo, allagamento in viale d'Annunzio [FOTO-VIDEO]

Punto della situazione ore 16.00 del 23 settembre. Allagamenti e disagi diffusi su tutta la rete di #autolineevaresine . Linea urbana N NON raggiunge il capolinea di Cascina Mentasti (limitata a viale Belforte Arredopiù). Linea urbana H NON raggiunge il capoli - facebook.com Vai su Facebook

“Viale dei Flavi, caditoie ostruite: rischio allagamenti con il ritorno della pioggia” – LA SEGNALAZIONE - X Vai su X

Maltempo Toscana: bomba d'acqua a Firenze, rami caduti in viale Fanti e allagamenti. Allerta gialla estesa a lunedì - Le temperature torride dell’ultima settimana, che hanno spinto la colonnina del mercurio a superare i 40 gradi, sono state sono ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it