Allagamento in viale Gabriele d' Annunzio per una condotta rotta interviene l' Aca FOTO

Ilpescara.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allagamento in viale Gabriele d'Annunzio, subito dopo l'incrocio con via Sallustio, si è verificato nella mattinata di giovedì 25 settembre.Da sotto alla strada è avvenuta una fuoriuscita di acqua con l'asfalto che ha iniziato a sfaldarsi.L'acqua si è così riversata sia sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allagamento - viale

Si rompe condotta durante uno scavo, allagamento in viale d'Annunzio [FOTO-VIDEO]

Maltempo Toscana: bomba d'acqua a Firenze, rami caduti in viale Fanti e allagamenti. Allerta gialla estesa a lunedì - Le temperature torride dell’ultima settimana, che hanno spinto la colonnina del mercurio a superare i 40 gradi, sono state sono ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Allagamento Viale Gabriele D