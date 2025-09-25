Allacci abusivi alla rete elettrica in un' azienda agricola e tre appartamenti un arresto e 5 denunce

Avrebbe alimentato la sua azienda agricola grazie a un collegamento abusivo alla rete elettrica causando un danno all’Enel quantificato in 52 mila euro. I carabinieri hanno arrestato a Camporeale un’imprenditrice di 53 anni accusata di furto di energia elettrica. L’ispezione, effettuata insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Allacci abusivi alla rete elettrica, maxi operazione di controllo in via Algeri - Da questa mattina nel quartiere Mazzarrona, a Siracusa, è in corso un servizio straordinario di verifica e controllo delle utenze di energia elettrica in alcuni stabili di via Algeri. Secondo siracusaoggi.it

Siracusa, blitz al Mazzarrona: scovati 15 allacci abusivi alla luce e droga in casa, 5 persone denunciate - Cinque denunciati e quindici allacci abusivi scoperti a Siracusa: la rete elettrica del quartiere Mazzarrona è stata messa in sicurezza. Riporta virgilio.it