Alla sfilata di Roberto Cavalli la rich skin e le rich & cool waves sono i migliori accessori delle ragazze tutte d' oro
È tutto oro quello che luccica e sulla passerella di Roberto Cavalli, primaveraestate 2026, non c'erano dubbi a riguardo. Le modelle in abiti preziosi degni di dee contemporanee, avevano visi freschi e naturali da California girl, con capelli dalle onde belle, ma vissute, come dopo una piega e un pomeriggio in spiaggia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
'Gold Obsession', il nuovo manifesto glam di Roberto Cavalli - estate 2026 Fausto Puglisi dedica la collezione all'oro, in tutte le sue sfaccettature e mette da parte le stampe. Scrive adnkronos.com