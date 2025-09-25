Alla sfilata di Roberto Cavalli la rich skin e le rich & cool waves sono i migliori accessori delle ragazze tutte d' oro

È tutto oro quello che luccica e sulla passerella di Roberto Cavalli, primaveraestate 2026, non c'erano dubbi a riguardo. Le modelle in abiti preziosi degni di dee contemporanee, avevano visi freschi e naturali da California girl, con capelli dalle onde belle, ma vissute, come dopo una piega e un pomeriggio in spiaggia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

