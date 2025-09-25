Alla scoperta della grotta di Sant’angelo tra musica e racconto

Racconto musicale della Storia della Grotta di SantAngelo a cura di Irene Capurso Barberio e Filippo Natuzzi accompagnato dalle musiche di Nicola Albano e Federica Errico.Evento organizzato dall'Associazione Pro Loco UNPLI "G. Tritto" in collaborazione con l'Archeoclub d'Italia "don Ignazio.

