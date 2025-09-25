Alla Milano Fashion Week Max Mara presenta la P E 2026 | una sofisticata reinterpretazione del Rococò che fonde l’eleganza sobria del marchio con suggestioni barocche e decorative

Amica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Milano Fashion Week, Max Mara presenta la PE 2026: una sofisticata reinterpretazione del Rococò che fonde l’eleganza sobria del marchio con suggestioni barocche e decorative. L’ispirazione trae origine dalla figura di Madame de Pompadour, simbolo di cultura e indipendenza femminile, che guida una narrazione visiva improntata al contrasto. Da un lato, la rigorosa sartorialità Max Mara – cappotti lineari, blazer strutturati, pantaloni a vita bassa – dall’altro, decorazioni elaborate e immaginifiche. Trench e gonne a matita sono arricchiti da dettagli scultorei, ricami dorati e applicazioni che evocano piumaggi fantastici o foglie d’acanto. 🔗 Leggi su Amica.it

alla milano fashion week max mara presenta la p e 2026 una sofisticata reinterpretazione del rococ242 che fonde l8217eleganza sobria del marchio con suggestioni barocche e decorative

© Amica.it - Alla Milano Fashion Week, Max Mara presenta la P/E 2026: una sofisticata reinterpretazione del Rococò che fonde l’eleganza sobria del marchio con suggestioni barocche e decorative.

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

milano fashion week maxAlla sfilata Max Mara primavera estate 2026 la combo cappotto e gonna a petali ci porta tra rigore e sogno, per un guardaroba "Rococo Modern" - «Questa collezione intraprende una direzione inaspettata, è un nuovo capitolo nella lunga storia del brand», racconta in esclusiva il direttore creativo Ian Griffiths in occasione della sfilata di Max ... Scrive vogue.it

milano fashion week maxMadame de Pompadour alla sfilata di Max Mara - Seduzione, rococò e un tocco di punk alla David Bowie nella sfilata di Max Mara della Milano Fashion Week 2025/26 ... Secondo mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Max