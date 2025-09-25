Alla Milano Fashion Week Max Mara presenta la P E 2026 | una sofisticata reinterpretazione del Rococò che fonde l’eleganza sobria del marchio con suggestioni barocche e decorative
Alla Milano Fashion Week, Max Mara presenta la PE 2026: una sofisticata reinterpretazione del Rococò che fonde l’eleganza sobria del marchio con suggestioni barocche e decorative. L’ispirazione trae origine dalla figura di Madame de Pompadour, simbolo di cultura e indipendenza femminile, che guida una narrazione visiva improntata al contrasto. Da un lato, la rigorosa sartorialità Max Mara – cappotti lineari, blazer strutturati, pantaloni a vita bassa – dall’altro, decorazioni elaborate e immaginifiche. Trench e gonne a matita sono arricchiti da dettagli scultorei, ricami dorati e applicazioni che evocano piumaggi fantastici o foglie d’acanto. 🔗 Leggi su Amica.it
