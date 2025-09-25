Alla festa in elicottero dopo il femminicidio di Cinzia Pinna | Emanuele Ragnedda e le ore successive al delitto

Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, è andato a una festa dopo aver commesso il delitto: è quanto rivela il Corriere della Sera secondo cui il 41enne si è presentato ad Arzachena per il party dei 60 anni di sua madre. “Allegro, tranquillo, sorridente” così lo decrive il quotidiano, l’imprenditore è arrivato al ristorante Vecchio Mulino in elicottero. Poi ha salutato tutti ed è ripartito. Nulla di strano se non fosse che, poche ore prima, l’uomo aveva ucciso una ragazza di 33 anni. A confessarlo è stato lui stesso dopo quattro ore di interrogatorio. 🔗 Leggi su Tpi.it

