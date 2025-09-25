Alla disperata ricerca di risorse per la Manovra | Giorgetti punta tutto sulle banche

Lanotiziagiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri chiedeva alle aziende di aumentare gli stipendi, oggi chiede alle banche qualche risorsa in più per la manovra. La strategia di Giancarlo Giorgetti, in fondo, è coerente: sperare che qualcun altro intervenga per facilitare il compito allo Stato. A corto di risorse e anche di iniziative politiche per reperirle. In occasione dell’intervento ‘Radici e futuro’ organizzato dal Gazzettino, il ministro dell’Economia si rivolge alle banche, puntando su una sorta di scambio. Ma la merce messa sul tavolo dal governo non è di certo un favore fatto alle banche, trattandosi dell’upgrade del rating sovrano italiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

