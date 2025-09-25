Alla disperata ricerca di risorse per la Manovra | Giorgetti punta tutto sulle banche

Ieri chiedeva alle aziende di aumentare gli stipendi, oggi chiede alle banche qualche risorsa in più per la manovra. La strategia di Giancarlo Giorgetti, in fondo, è coerente: sperare che qualcun altro intervenga per facilitare il compito allo Stato. A corto di risorse e anche di iniziative politiche per reperirle. In occasione dell’intervento ‘Radici e futuro’ organizzato dal Gazzettino, il ministro dell’Economia si rivolge alle banche, puntando su una sorta di scambio. Ma la merce messa sul tavolo dal governo non è di certo un favore fatto alle banche, trattandosi dell’upgrade del rating sovrano italiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Alla disperata ricerca di risorse per la Manovra: Giorgetti punta tutto sulle banche

