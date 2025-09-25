Alla Casa Bianca Trump ha sostituito il ritratto di Biden con la foto di un braccio meccanico che riproduce la sua firma

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inaugurato una nuova sezione esterna della Casa Bianca chiamata “ Presidential Walk of Fame “. Si tratta di una galleria che espone i ritratti di tutti i presidenti precedenti. Tuttavia, il ritratto del presidente in carica Joe Biden è stato sostituito provocatoriamente da una foto che ritrae un autopen – un meccanismo di firma automatica – mentre firma il nome dell’ex presidente. L’episodio segue le frequenti affermazioni di Trump secondo cui Biden, al termine del suo mandato, non avrebbe realmente preso decisioni autonome. Si sarebbe infatti avvalso spesso dell’aiuto di un macchinario persino per lasciare scritto il proprio nome. 🔗 Leggi su Open.online