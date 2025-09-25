Alla Casa Bianca Trump ha sostituito il ritratto di Biden con la foto di un braccio meccanico che riproduce la sua firma
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inaugurato una nuova sezione esterna della Casa Bianca chiamata “ Presidential Walk of Fame “. Si tratta di una galleria che espone i ritratti di tutti i presidenti precedenti. Tuttavia, il ritratto del presidente in carica Joe Biden è stato sostituito provocatoriamente da una foto che ritrae un autopen – un meccanismo di firma automatica – mentre firma il nome dell’ex presidente. L’episodio segue le frequenti affermazioni di Trump secondo cui Biden, al termine del suo mandato, non avrebbe realmente preso decisioni autonome. Si sarebbe infatti avvalso spesso dell’aiuto di un macchinario persino per lasciare scritto il proprio nome. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: casa - bianca
Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti
Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe
Offerta choc di Trump a McGregor: 100 milioni e 100 Golden Visa per combattere alla Casa Bianca?«Non vedo l'ora» - X Vai su X
askanews. . Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nella prima visita bilaterale dal 2019. - facebook.com Vai su Facebook
Via il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca: ecco con cosa l'ha sostituito Trump - Il riferimento goliardico è all'accusa che il presidente degli Stati Uniti ha rivolto al suo predecessore relativamente a un utilizzo eccessivo della penna automatica ... Scrive msn.com
Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca, prima bilaterale dal 2019 - Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com