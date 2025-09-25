Alien | Pianeta Terra – stagione 2 | tutto quello che sappiamo

Il finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra  ha importanti implicazioni per una seconda stagione, il cui rinnovo da parte di Hulu e Disney non è ancora stato confermato al momento della stesura di questo articolo. Dopo il finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra, trasmesso il 23 settembre 2025, non ci sono stati aggiornamenti immediati riguardo alla possibilità che Disney ordini una seconda stagione. Alien: Pianeta Terra è una delle nuove serie più acclamate dalla critica dell’anno, con un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

