aggiornamenti sulla possibile seconda stagione di Alien: Pianeta Terra. La conclusione della prima stagione di Alien: Pianeta Terra ha lasciato numerosi interrogativi e spunti per un eventuale proseguimento. Nonostante il grande consenso riscosso dalla critica, con un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes, la conferma ufficiale di una seconda stagione da parte di Hulu e Disney non è ancora arrivata al momento attuale. stato attuale e prospettive future. status del rinnovo e dichiarazioni di Noah Hawley. Dopo il finale trasmesso il 23 settembre 2025, non sono stati comunicati aggiornamenti immediati riguardo a una possibile continuazione dello show. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Alien pianeta terra stagione 2: novità e curiosità da non perdere