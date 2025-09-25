Alien | Pianeta Terra – stagione 2 | il creatore Noah Hawley aggiorna dopo il finale

Il creatore di Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla seconda stagione dopo il finale della prima, accennando al potenziale futuro della serie TV. La storia della prima stagione di Alien: Pianeta Terra è giunta al termine, offrendo sia una conclusione che alcuni fili conduttori per la trama unica del prequel. Ha anche esplorato le sue varie creature, collegandole a temi riguardanti l’umanità. Nelle interviste con ScreenRant per il finale della prima stagione, Hawley ha discusso la possibilità che la seconda stagione di Alien: Earth venga realizzata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it