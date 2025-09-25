Alien | Pianeta Terra la spiegazione del finale di stagione
Il finale dell’ottavo episodio di Alien: Pianeta Terra ( qui la nostra recensione ), I veri mostri, vede Wendy prendere il controllo dell’isola di Neverland da Boy Kavalier e dal personale rimanente della Prodigy. Con diverse specie aliene in libertà, tra cui lo Xenomorfo domestico di Wendy e il mostro occhio che usa il cadavere di Arthur come ospite, il potere è passato completamente nelle mani degli ibridi. Morrow sembrava avere il sopravvento nell’ episodio 7, prima di essere sopraffatto da Kirsh in questo finale di stagione, rimanendo però ferito nel corso dell’azione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
