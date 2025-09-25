Alien | Pianeta Terra è diventata un cult anche grazie ai pezzi rock che ha scelto per la fine di ogni episodio

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Alien: Pianeta Terra ha un grande pregio: la musica. Come tantissimi suoi epigoni, che non si sentivano parte di alcuna comitiva o gruppo, dagli Anni Ottanta in avanti, anche chi scrive sceglieva innanzitutto i Metallica per scrivere la colonna sonora dei suoi dolori di gioventù. Poi, per carità, si cresce e il metal, esattamente come il wrestling e Jackass resta, nella maggior parte dei casi, solo un ricordo. Eppure, sono tornato ad ascoltare quei pezzi, un po' per nostalgia, ma anche perché mi piace sentire la maestria e la tecnica che li hanno resi tanto belli e potenti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

