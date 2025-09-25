Nuove sfide, nuovi personaggi e una narrativa che osa, oltre il manga originale. La serie asiatica torna su Netflix con la terza stagione. Il risultato, però, lascia a desiderare. C'è sempre un attimo di silenzio, dopo la sofferenza. Quel momento tra un'esalazione e l'altra in cui persino il ricordo del terrore sembra un sogno. Alice in Borderland con la stagione 3 si apre proprio lì: in quel silenzio che segue il caos, con Arisu e Usagi apparentemente tornati alla vita normale, ma segnati da ciò che hanno vissuto. Il mondo reale è diventato un luogo di assenza: memoria cancellata, sogni lacerati, un legame che resiste ma che il tempo ha danneggiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Alice in Borderland 3, recensione: il gioco tra vita, morte e realtà continua (ma il ritmo non convince)