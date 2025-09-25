Alice in Borderland 3 la nuova stagione della serie è quello di cui avevamo bisogno dopo la débâcle di Squid Game

Nessuno la voleva, eppure l'hanno fatta lo stesso: i nuovi episodi su Netflix della serie survival giapponese ci mettono un po' a ingranare ma poi regalano allo spettatore tutto quello che non è riuscita a dare l'acclamata cugina coreana. 🔗 Leggi su Wired.it

