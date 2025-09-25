Alfredo Cospito la Corte europea rigetta il suo ricorso contro il 41-bis | È infondato

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha dichiarato "manifestamente infondato" il ricorso dell'anarchico Alfredo Cospito contro l'applicazione del regime di 41-bis. Per il detenuto quindi viene meno l'ultimo appiglio giuridico rimasto che poteva sottrarlo al regime speciale. I giudici. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alfredo - cospito

Atto terroristico a Pisa, bomba davanti al tribunale per solidarietà a Alfredo Cospito: 2 anarchici arrestati

Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito: il ricorso contro il 41 bis è "manifestamente infondato"

Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito: il ricorso contro il 41 bis è "manifestamente infondato" - La Corte di Strasburgo giudica infondato il ricorso di Alfredo Cospito sul 41 bis: confermata la legittimità del regime speciale. Scrive msn.com

alfredo cospito corte europeaRicorso di Alfredo Cospito sul 41 bis: per la Corte dei diritti umani è «manifestamente infondato» - Secondo i giudici di Strasburgo le autorità italiane hanno fornito sufficienti prove per giustificare la decisione di sottoporre Cospito al 41bis ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alfredo Cospito Corte Europea