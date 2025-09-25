Alfredo Cospito la Corte europea rigetta il suo ricorso contro il 41-bis | È infondato
La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha dichiarato "manifestamente infondato" il ricorso dell'anarchico Alfredo Cospito contro l'applicazione del regime di 41-bis. Per il detenuto quindi viene meno l'ultimo appiglio giuridico rimasto che poteva sottrarlo al regime speciale. I giudici. 🔗 Leggi su Today.it
Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito: il ricorso contro il 41 bis è "manifestamente infondato" #cospito #41bis #25settembre
Nel 2023 portarono un ordigno incendiario davanti al tribunale della città. Sono un uomo e una donna, finiti ai domiciliari, che avrebbero agito in solidarietà ad Alfredo Cospito
