Alfonsi replica a Raggi sul termovalorizzatore | Suo approccio criminale ideologico e in malafede
L'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha replicato alle parole dell'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul termovalorizzatore di Santa Palomba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alfonsi - replica
Ortopedia Alfonsi - facebook.com Vai su Facebook
Termovalorizzatore, cosa c’è di vero nella discarica di Tor Tignosa che preoccupa i residenti - La richiesta di accogliere nuovi rifiuti nella discarica della Solfatara, a poca distanza dal futuro termovalorizzatore, ha messo in allarme gli abitanti del municipio IX. Segnala romatoday.it
Raggi interroga Gualtieri sul termovalorizzatore, ma nessuno risponde. L’ex sindaca scrive al prefetto - Nessuna risposta dal sindaco o dalla giunta sul termovalorizzatore di Roma, in particolare sui vincoli che sarebbero presenti nell’area di Santa Palomba dove dovrebbe sorgere l’impianto. romatoday.it scrive