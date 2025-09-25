Alexis Perakis-Valat è il nuovo CEO di L’Oréal USA

Si chiama Alexis Perakis-Valat ed è il nuovo amministratore delegato per L’Oréal USA. Sarà dunque attivo negli Stati Uniti e in Nord America. Veterano dell’azienda, guiderà la crescita del brand nel mercato dei cosmetici americano, tra i più grandi del mondo. Il brand sta infatti affrontando un periodo di cambiamenti nei vertici aziendali. La divisione USA è sicuramente tra le più colpite anche a causa della questione dazi, che sta influenzando i commerci di tutto il mondo. L’Oréal USA nomina Alexis Perakis-Valat nuovo CEO. Perakis-Valat fa parte del gruppo cosmetico più grande al mondo dal 1994. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

