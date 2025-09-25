Alexis Perakis-Valat è il nuovo CEO di L’Oréal USA
Si chiama Alexis Perakis-Valat ed è il nuovo amministratore delegato per L’Oréal USA. Sarà dunque attivo negli Stati Uniti e in Nord America. Veterano dell’azienda, guiderà la crescita del brand nel mercato dei cosmetici americano, tra i più grandi del mondo. Il brand sta infatti affrontando un periodo di cambiamenti nei vertici aziendali. La divisione USA è sicuramente tra le più colpite anche a causa della questione dazi, che sta influenzando i commerci di tutto il mondo. L’Oréal USA nomina Alexis Perakis-Valat nuovo CEO. Perakis-Valat fa parte del gruppo cosmetico più grande al mondo dal 1994. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: alexis - perakis
L’Oréal, Alexis Perakis-Valat è il nuovo Ceo per gli Usa
L'Oreal seizes the day in China - Valat reads Qu Xialong's detective novels, has bought photographys from Yang Yongliang and has moved from his Greek roots to speaking fluent Chinese. Come scrive chinadaily.com.cn
L’Oréal Consumer Products Chief Talks Strategy - PARIS — L’Oréal’s Consumer Products Division has an overarching goal — to “democratize beauty at its best” — and has the firepower to do so. Si legge su aol.com