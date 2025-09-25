Alexia dei Paesi Bassi relazione segreta con il rapper Antoon | indiscrezioni
Non è cominciata una nuova stagione di Bridgerton, ma forse questa è anche meglio. La protagonista è la principessa Alexia, ventenne secondogenita di re Willem-Alexander e dell’elegantissima regina Maxima. La vicenda ha il profumo inequivocabile di affaire de cœur. A pochi giorni dal Prinsjesdag, la solenne cerimonia che inaugura l’anno parlamentare nei Paesi Bassi e che trasforma l’Aia in un palcoscenico di broccati e cappellini, la giovane principessa è stata avvistata su una terrazza della città, in compagnia nientemeno che del rapper e cantante olandese Antoon, idolo delle folle giovanili. Secondo le prime ricostruzioni, Alexia si trovava seduta con un’amica quando Antoon ha fatto il suo arrivo a bordo di una sobrissima Range Rover blu, unendosi al tavolo delle due giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it
