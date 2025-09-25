Fra pochi giorni i moldavi andranno alle urne per scegliere i loro prossimi parlamentari. A riguardo di queste elezioni abbiamo chiesto il parere dell’ europarlamentare tedesco Alexander Sell, membro di Alternative für Deutschland. Due precedenti hanno avvelenato l’atmosfera: il referendum e le presidenziali moldave, nelle quali la fazione pro-UE ha vinto per un soffio, e la cancellazione del primo turno delle presidenziali romene. Ogni qual volta Bruxelles vede scendere le preferenze verso i candidati ad essa graditi, urla scandalo e vergogna per la presunta influenza russa. Imbarazzato silenzio, anzi giustificazioni gridate e sbandierate, quando invece è la Commissione si impegna a dirigere l’esito del voto di un Paese che non è nemmeno membro della UE. 🔗 Leggi su Follow.it

Alexander Sell è sicuro che la Commissione voglia far vincere il partito pro-UE alle elezioni moldave. Intervista sul tema all'eurodeputato entrato nel 2024 a Strasburgo