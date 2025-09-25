Alexander Rieper nuovo Presidente di Confindustria Trentino-Alto Adige
Cambio al vertice di Confindustria Trentino Alto Adige: Alexander Rieper, già alla guida di Confindustria Alto Adige, è stato nominato nuovo Presidente regionale, succedendo a Heiner Oberrauch come previsto dallo statuto. La nomina è avvenuta durante la recente seduta dell’organismo regionale a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
