Alexander Rieper nuovo Presidente di Confindustria Trentino-Alto Adige

Trentotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice di Confindustria Trentino Alto Adige: Alexander Rieper, già alla guida di Confindustria Alto Adige, è stato nominato nuovo Presidente regionale, succedendo a Heiner Oberrauch come previsto dallo statuto. La nomina è avvenuta durante la recente seduta dell’organismo regionale a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

