Alessia Pifferi in aula le perizie | Non ci fu un blackout era lucida e consapevole quando lasciò sola Diana

Milano – Alessia Pifferi, la mamma che ha lasciato morire di stenti la sua piccola Diana di 18 mesi aveva e ha sempre avuto “piena capacità di intendere e di volere”. La donna di 36 anni era perfettamente consapevole che lasciando la bimba sola, c’era il rischio che morisse di fame e di sete, ma lo ha accettato perché per lei era prevalente l’interesse a restare con il compagno. In aula, nel processo d’Appello per la mamma killer condannata in primo grado all’ergastolo, i periti nominati dalla corte d’Assise d’Appello hanno ribadito le loro conclusioni nella relazione di 65 pagine depositata lo scorso agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessia Pifferi, in aula le perizie: “Non ci fu un blackout, era lucida e consapevole quando lasciò sola Diana”

