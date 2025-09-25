Alessandra Celentano | io severa e trasparente come in tv Da piccola ero un po’ maschiaccio ricordo le code con mia madre per i biglietti della Scala

Milano – Nel talent "Amici" di Maria De Filippi è una delle maestre di danza per eccellenza. Alessandra Celentano, con la sua professionalità, trasmette agli allievi le tecniche e la passione per il ballo. Ma è anche una donna lineare e schietta. Infatti, per lei la danza è di tutti, ma non per tutti. Maestra Celentano, le è ormai un popolarissimo volto tv ma è anche la direttrice artistica di DIDance Lab a Lonato del Garda, nel Bresciano. "La collaborazione con l'executive manager, Silvia Frecchiami, è nata naturalmente, per le affinità che ci accomunano e soprattutto per la passione per la danza.

