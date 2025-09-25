Ferrara, 25 settembre 2025 – Federico seduto sullo schienale di una panchina, Federico con la maglia della ‘sua’ Spal, Federico sorridente ma anche Federico esanime tra le braccia di un angelo e quel volto pulito da ragazzino riflesso in frantumi di specchio. Su una tela bianca campeggia una frase: “Quando gli angeli hanno bisogno di piangere”. MOSTRA E DIBATTITO ALLA SCUOLA DOSSO DOSSI NEL VENTENNALE DELLA MORTE DI FEDERICO ALDROVANDI La memoria si fa arte, il cordoglio colore, la speranza linea e contorno. Nel ventennale della morte di Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni in via Ippodromo da quattro poliziotti, gli alunni delle scuole hanno voluto dedicare dipinti e disegni alla memoria del giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aldrovandi rivive nell’arte dei ragazzi, la memoria si trasforma in colore: “Ora anche gli angeli piangono”