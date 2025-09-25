Aldrovandi rivive nell’arte dei ragazzi la memoria si trasforma in colore | Ora anche gli angeli piangono
Ferrara, 25 settembre 2025 – Federico seduto sullo schienale di una panchina, Federico con la maglia della ‘sua’ Spal, Federico sorridente ma anche Federico esanime tra le braccia di un angelo e quel volto pulito da ragazzino riflesso in frantumi di specchio. Su una tela bianca campeggia una frase: “Quando gli angeli hanno bisogno di piangere”. MOSTRA E DIBATTITO ALLA SCUOLA DOSSO DOSSI NEL VENTENNALE DELLA MORTE DI FEDERICO ALDROVANDI La memoria si fa arte, il cordoglio colore, la speranza linea e contorno. Nel ventennale della morte di Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni in via Ippodromo da quattro poliziotti, gli alunni delle scuole hanno voluto dedicare dipinti e disegni alla memoria del giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: aldrovandi - rivive
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La giustizia, il rumore, la piazza. Il ricordo rivive in Sala estense
Il 25 settembre 2005 era Domenica. “(…) l’alba di una domenica qualunque, ma per Aldrovandi, diciott’anni appena,uno studente di Ferrara, “ricci scuri come la notte”, sarà l’ultima. In un’ora sospesa tra la vita e la morte, si intrecciano le voci di chi lo ha visto, c - facebook.com Vai su Facebook
Federico Aldrovandi fu ucciso dalla polizia vent’anni fa - Tre dei quattro agenti condannati tornarono in servizio dopo aver scontato la pena, tra la solidarietà più volte manifestata dai colleghi ... Secondo ilpost.it
Vent’anni senza Federico Aldrovandi, ucciso dallo Stato che avrebbe dovuto proteggerlo - Il 25 settembre 2005, durante un controllo di polizia, moriva Federico Aldrovandi, un 18enne come tanti. Lo riporta msn.com