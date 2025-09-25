' Aldro 20 anni dopo' la politica si confronta a due decenni dalla tragica notte
Cosa ha imparato, e cosa non ha imparato, la politica dalla tragica vicenda di Federico Aldrovandi. Un appuntamento organizzato dal gruppo Civica Anselmo, venerdì 26 settembre nella Sala del Refettorio del Complesso di San Paolo, in via Boccaleone 19 a Ferrara, intende riflettere sul tema a due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
“Aldro. Storia di un orrore perbene”: il libro che ricorda Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni – L’estratto in esclusiva
Tg3. . Al Tg3 la madre di Federico Aldrovandi, picchiato a morte venti anni fa a Ferrara da quattro poliziotti durante un controllo: "Fa male sapere che quegli agenti siano tornati in servizio". L'inviata Francesca Malaguti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Domani 25 settembre Speciale: 20 anni senza Aldro Intervergono: Valentina Calderone Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Andrea Boldrini - Comitato per Federico Italo di Sabato @OssRepressione Daniele Vecchi autore del libro F - X Vai su X
La morte di Aldrovandi, 20 anni dopo: docufilm, fiaccolata e intitolazione del giardino dell’Ippodromo - Giovedì la città commemora il giovane ferrarese ucciso il 25 settembre 2005 con una serie di iniziative aperte al pubblico e gratuite. Si legge su msn.com
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La madre: “Stato inerte, le cose peggiorano” - Il giudice Caruso: “Non sarebbe diventato un caso se ci fosse stata un’onesta ricostruzio ... Da msn.com