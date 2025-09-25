' Aldro 20 anni dopo' la politica si confronta a due decenni dalla tragica notte

Cosa ha imparato, e cosa non ha imparato, la politica dalla tragica vicenda di Federico Aldrovandi. Un appuntamento organizzato dal gruppo Civica Anselmo, venerdì 26 settembre nella Sala del Refettorio del Complesso di San Paolo, in via Boccaleone 19 a Ferrara, intende riflettere sul tema a due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

