Alcaraz vince al debutto a Tokyo ma si fa male | ha rischiato di dare forfait

Carlos Alcaraz ha vinto nel suo debutto all’Atp 500 di Tokyo ma che spavento. Non per il successo contro Baez, quello mai in discussione e arrivato in due set (6-4 6-2 in un’ora e 21 minuti), ma per un infortunio che l’ha frenato dopo venti minuti e che ha fatto temere il peggio. Lo spagnolo ha poi stretto i denti, ha continuato e ha vinto. Al pari di quanto fatto da Jannik Sinner che a sua volta si è sbarazzato del croato Cilic per 6-2 6-2 nel primo turno dell’Atp 500 di Pechino. I due tornei sono naturalmente diversi. Alcaraz vince al debutto a Tokyo col brivido: si è fatto male. Questo quanto sottolineato da El Paìs: “Non è certo l’inizio previsto o desiderato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
