Alcaraz si salva | Non voglio mentire mi sono spaventato I prossimi giorni saranno difficili

Carlos Alcaraz ha superato il primo turno di Tokyo, battendo Baez. Durante il primo set il tennista spagnolo ha subito un infortunio alla caviglia. Il problema sembrava serio, lo stesso numero 1 ATP si è preoccupato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Alcaraz-Rublev 6-7, 6-3, 1-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: lo spagnolo si salva subito dal 15-40

LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: salva una chance di break l’americano!

Sinner-Djokovic: punto show di Jannik, Nole si salva ma resta sotto di un break Live 5-3 |Alcaraz batte Fritz e insegue il terzo titolo

Holger Rune spreca e la Spagna orfana di Alcaraz si salva a Marbella: compagine iberica conquista il pass per le Final di Coppa Davis a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, diretta US Open: la finale in tempo reale: 21:33 Sinner salva una palla break e tiene il servizio: 1-0 Di nuovo Sinner ad aprire il set e nuovamemte dal 30-0 si fa rimontare sul 30-40 Alcaraz! Jannik però riesce ad uscirne con 3 punti consecutivi - X Vai su X

Alcaraz, l'assalto a Sinner parte da Cincinnati: "Voglio tornare numero uno" - Il tennista spagnolo scenderà in campo nel Masters 1000 americano, proprio come l'azzurro, per iniziare ... Si legge su adnkronos.com