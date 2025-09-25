Alcaraz si infortuna stringe i denti e batte Baez | Che spavento ho pensato di non continuare

Gazzetta.it | 25 set 2025

Il numero uno supera 6-4 6-2 l'avversario, ma patisce un infortunio alla caviglia sinistra nel corso del primo set: "Ero spaventato. Sono contento di aver potuto riprendere. Cercherò di essere pronto per la prossima partita. Sono stato sfortunato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz si infortuna, stringe i denti e batte Baez: "Che spavento, ho pensato di non continuare"

