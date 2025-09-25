Alcaraz si infortuna stringe i denti e batte Baez | Che spavento ho pensato di non continuare
Il numero uno supera 6-4 6-2 l'avversario, ma patisce un infortunio alla caviglia sinistra nel corso del primo set: "Ero spaventato. Sono contento di aver potuto riprendere. Cercherò di essere pronto per la prossima partita. Sono stato sfortunato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - infortuna
Grande spavento per Alcaraz! Neli 1° turno di Tokyo contro Baez, nel 5° game del 1° set, lo spagnolo si infortuna alla caviglia ed è costretto a richiedere l'intervento del medico. Carlos è riuscito a riprendere il gioco dopo diversi minuti, fasciato e no - X Vai su X
Sempre il solito culo di Alcaraz. Un avversario aveva tosto dalla parte del suo tabellone, giustamente si è infortunato. Mi dispiace per Shelton!!! - facebook.com Vai su Facebook
Roger Federer punge gli organizzatori dei tornei: "Fa comodo avere Sinner-Alcaraz in finale" - La leggenda svizzera: "Capisco i direttori dei tornei che, su indicazioni, cerchino di rendere le superfici più lente. Da eurosport.it
Alcaraz, nuovo look da "marine" con capelli rasati a zero. Agli Us Open batte all'esordio Opelka in 3 set - Alcaraz riparte quindi con una vittoria dopo aver trionfato a Cincinnati, grazie al ritiro all'ultimo atto di Sinner causato da un malore, e aver perso l'ultima finale giocata in uno Slam, a Wimbledon ... Segnala ilmessaggero.it