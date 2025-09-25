Alcaraz problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025 | si accascia a terra e poi torna in campo

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spavento per Carlos Alcaraz  nel match d’esordio allAtp Tokyo 2025, contro Sebastian Baez (argentino n°41 della classifica). Nel quinto game del primo set, sul 2-2, lo spagnolo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. A terra dolorante per diversi minuti, il 22enne ha proseguito la partita dopo il trattamento medico e con una vistosa fasciatura. Konnichiwa Tokyo? For the very first time, @carlosalcaraz walks on to the Ariake Coliseum. @japanopentennis #kinoshitajotennis pic.twitter.com8Q2UusFleN — ATP Tour (@atptour) September 25, 2025 Alcaraz è tornato a giocare dopo una breve pausa, in seguito alla vittoria dello Us Open 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

alcaraz problema alla caviglia all8217atp tokyo 2025 si accascia a terra e poi torna in campo

© Lapresse.it - Alcaraz, problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025: si accascia a terra e poi torna in campo

In questa notizia si parla di: alcaraz - problema

Sinner-Auger Aliassime, semifinale: Jannik perde il 2° set, problema agli addominali Live 6-1 3-6 1-0 | Alcaraz in finale

Il problema non è Alcaraz ma chi lo esalta. Sinner non si sente il re dell’universo (Libero)

Jannik Sinner realista: “Alcaraz favorito, ma mi piacciono queste sfide. Stiamo gestendo bene il problema del gomito”

alcaraz problema caviglia all8217atpAlcaraz, problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025: si accascia a terra e poi torna in campo - Spavento per Carlos Alcaraz nel match d'esordio all'Atp Tokyo 2025, contro Sebastian Baez (argentino n°41 della classifica). Lo riporta lapresse.it

alcaraz problema caviglia all8217atpAlcaraz, infortunio alla caviglia nel match con Baez. Chiede l'intervento del medico e riprende a giocare, come sta Carlos - time out e si è fatto fasciare la caviglia sinistra dopo aver poggiato male il piede ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Problema Caviglia All8217atp