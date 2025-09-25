Alcaraz problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025 | si accascia a terra e poi torna in campo

Spavento per Carlos Alcaraz nel match d’esordio all’ Atp Tokyo 2025, contro Sebastian Baez (argentino n°41 della classifica). Nel quinto game del primo set, sul 2-2, lo spagnolo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. A terra dolorante per diversi minuti, il 22enne ha proseguito la partita dopo il trattamento medico e con una vistosa fasciatura. Konnichiwa Tokyo? For the very first time, @carlosalcaraz walks on to the Ariake Coliseum. @japanopentennis #kinoshitajotennis pic.twitter.com8Q2UusFleN — ATP Tour (@atptour) September 25, 2025 Alcaraz è tornato a giocare dopo una breve pausa, in seguito alla vittoria dello Us Open 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alcaraz, problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025: si accascia a terra e poi torna in campo

