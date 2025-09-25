Alcaraz paura a Tokyo | problema alla caviglia nel match con Baez

Lettera43.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione al torneo Atp 500 di Tokyo. Carlos Alcaraz, impegnato nel match di primo turno contro l’argentino Sebastian Baez, si è improvvisamente accasciato durante il quinto game del set di apertura. Lo spagnolo ha appoggiato male la caviglia sinistra durante un avanzamento a rete prima di fermarsi e stendersi a terra molto dolorante, facendo temere una brutta distorsione o un ancor più grave problema al tendine d’Achille. Tuttavia, dopo un lungo medical time out, l’allarme sembra rientrato: il nuovo numero uno del ranking ha ripreso la partita con un’ampia fasciatura attorno al piede sinistro e rassicurato il suo staff facendo dei saltelli sul posto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

