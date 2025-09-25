Alcaraz infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel match contro Baez cos’è successo
(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si è infortunato a Tokyo? Nel corso del match contro Baez oggi, giovedì 25 settembre, il numero uno al mondo si è seduto a terra dolorante per un problema alla caviglia, sul punteggio di 2-2 nel primo set. Alcaraz ha iniziato a zoppicare e poi ha fatto tremare i suoi tifosi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alcaraz, dalla grande paura per l’infortunio alla vittoria contro Baez: cosa è successo a Tokyo - Dopo qualche attimo di paura a Tokyo dovuto ad un infortunio, Carlos Alcaraz si rialza e supera il primo turno dell'Open 500 giapponese battendo l'argentino Baez in due set col punteggio di 6- Riporta tuttosport.com
Alcaraz infortunato a Tokyo, il numero 1 al mondo si accacascia contro Baez prima dell'interruzione per pioggia - Il tennista spagnolo, fresco leader del tennis mondiale dopo la vittoria su Sinner, è tornato in campo a Tokyo ma, durante il suo debutto contro Baez, ... Come scrive msn.com