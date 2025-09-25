Albori e Vietri sul Mare al Festival Nazionale de I Borghi Più Belli d’Italia di Bellano

Tempo di lettura: 2 minuti Albori e Vietri sul Mare saranno presenti al XVII Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” che si svolgerà a Bellano (Lecco), sul Lago di Como, dal 26 al 28 settembre 2025. A rappresentare i nostri splendidi borghi saranno il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ed Alfonso Giannella, componente della direzione nazionale dell’Associazione “I Borghi Più Belli d’Italia”. Il festival rappresenta l’appuntamento annuale più importante dell’Associazione “I Borghi Più Belli d’Italia” e per tre giorni la cittadina lariana sarà il palcoscenico di incontri, dibattiti, spettacoli folcloristici e iniziative che metteranno al centro la sostenibilità, la valorizzazione dei territori e la qualità della vita nei piccoli borghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

