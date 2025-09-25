Albori e Vietri sul Mare al Festival Nazionale de I Borghi Più Belli d’Italia di Bellano
Tempo di lettura: 2 minuti Albori e Vietri sul Mare saranno presenti al XVII Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” che si svolgerà a Bellano (Lecco), sul Lago di Como, dal 26 al 28 settembre 2025. A rappresentare i nostri splendidi borghi saranno il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ed Alfonso Giannella, componente della direzione nazionale dell’Associazione “I Borghi Più Belli d’Italia”. Il festival rappresenta l’appuntamento annuale più importante dell’Associazione “I Borghi Più Belli d’Italia” e per tre giorni la cittadina lariana sarà il palcoscenico di incontri, dibattiti, spettacoli folcloristici e iniziative che metteranno al centro la sostenibilità, la valorizzazione dei territori e la qualità della vita nei piccoli borghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: albori - vietri
Trekking tra borghi e barca al tramonto da Vietri Parti da Albori e cammina tra vicoli colorati e scorci sul Golfo di Salerno, poi salpa su un gozzo verso Cetara tra calette nascoste e un tramonto suggestivo, con sosta nel borgo e degustazione di piatti tipici. - facebook.com Vai su Facebook
A Vietri sul Mare la 17esima edizione del Coffi: ecco tutti i vincitori del festival del cortometraggio - Premiati i cortometraggi vincitori nelle quattro sezioni in cui si articola la 17esima edizione del Coffi – CortOglobo Film Festival Italia, organizzata dall’Associazione Culturale ’O Globo. Si legge su ilmattino.it
Coffi - CortOglobo Film Festival Italia, la premiazione venerdì a Vietri sul Mare - Per la categoria “Sguardi d’autore”, dedicata ai professionisti del settore, concorrono i corti “Rendiamo grazie a Dio” per la regia di Carlo Quinto; “The Recess’’ con ... Come scrive ilmattino.it