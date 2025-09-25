Alberto Della Chiesa | il nuovo amministratore delegato della STMicroelectronics Italia
Cambio ai vertici della STMicroelectronics Italia: Alberto Della Chiesa è il nuovo amministratore delegato. Alberto Della Chiesa sostituisce Lucio Colombo che lascia l'incarico dopo 42 anni di attività in ruoli dirigenziali di primo livello.Che cosa ha fatto in aziendaDella Chiesa è Executive.
