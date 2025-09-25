Alberto Della Chiesa | il nuovo amministratore delegato della STMicroelectronics Italia

Monzatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio ai vertici della STMicroelectronics Italia: Alberto Della Chiesa è il nuovo amministratore delegato. Alberto Della Chiesa sostituisce Lucio Colombo che lascia l’incarico dopo 42 anni di attività in ruoli dirigenziali di primo livello.Che cosa ha fatto in aziendaDella Chiesa è Executive. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberto - chiesa

Al debutto la nuova rotonda, completati i lavori tra le vie Fada, Flaminia e Carlo Alberto Dalla Chiesa

Omaggio al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa

Cerimonia commemorativa per il 43° anniversario dell'omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

alberto chiesa nuovo amministratoreAlberto Della Chiesa: il nuovo amministratore delegato della STMicroelectronics Italia - Cambio ai vertici della STMicroelectronics Italia: Alberto Della Chiesa è il nuovo amministratore delegato. Da monzatoday.it

Alberto Della Chiesa nuovo amministratore delegato di ST Italia - (askanews) – Alberto Della Chiesa è l’amministratore delegato di STMicroelectronics Italia. Si legge su askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Chiesa Nuovo Amministratore