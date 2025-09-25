Alberghi di lusso spa e saloni di bellezza per cani Quanto non conta niente per loro e troppo per noi

Cani di taglia grande sugli aerei, alberghi di lusso dove lasciarli e poter fare anche la video chiamata con loro, spa dove vengono trattati come pupazzi da profumare e a cui fare il taglio alla moda. Ma ai cani quanto interessa tutto ciò? Riflessioni sull'etica della relazione con "il miglior amico dell'uomo" in un'epoca in cui l'acquisto o l'adozione inconsapevole continua a generare abbandoni e detenzione non responsabile che mette a rischio anche le salute pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alberghi - lusso

Hotel di lusso in Italia. È vero che aprono solo alberghi 5 stelle?

Sicilia, le spese “allegre” della Regione per Cannes tra alberghi di lusso e case in affitto

Dagli hotel di lusso agli eco-resort di montagna, TripAdvisor ha stilato la classifica dei migliori alberghi pet-friendly al mondo: ecco dove gli animali sono accolti come ospiti speciali - facebook.com Vai su Facebook

Alberghi di lusso, spa e saloni di bellezza per cani. Quanto non conta niente per loro e troppo per noi - Cani di taglia grande sugli aerei, alberghi di lusso dove lasciarli e poter fare anche la video chiamata con loro, spa dove vengono trattati come pupazzi ... Da fanpage.it

Spa, resort e suite: decolla il turismo a 5 stelle nelle Marche - L’ospitalità di lusso è la chiave per intercettare il turismo di fascia alta. corriereadriatico.it scrive