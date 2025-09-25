Alatri wrestling Nic Fedeli sul ring
La Ciociaria si prepara a vivere un evento senza precedenti: domenica 28 settembre alle ore 16:30, il Palasport Tecchiena di Alatri ospiterà un grande spettacolo di wrestling dal vivo, Masters of Catch,capace di unire azione, emozioni e divertimento per tutte le età. Il wrestling non è solo sport. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: alatri - wrestling
“ Vuoi provare qualcosa di diverso? Domenica 28 settembre ad Alatri arriva lo spettacolo più folle: azione, adrenalina e tanto divertimento dal vivo. Biglietti: 334 874 6722” #wrestling #frosinone #alatri #fun #intrattenimento - facebook.com Vai su Facebook
Dalatri – ? - X Vai su X