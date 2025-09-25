Alatri wrestling Nic Fedeli sul ring

Frosinonetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ciociaria si prepara a vivere un evento senza precedenti: domenica 28 settembre alle ore 16:30, il Palasport Tecchiena di Alatri ospiterà un grande spettacolo di wrestling dal vivo, Masters of Catch,capace di unire azione, emozioni e divertimento per tutte le età. Il wrestling non è solo sport. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alatri - wrestling

Cerca Video su questo argomento: Alatri Wrestling Nic Fedeli