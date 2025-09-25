Al via Scampia Project – A vele spiegate tre giorni di laboratori e arte nell' ambito di Napoli 2500

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte Scampia Project – A vele spiegate, progetto modulare che rientra nella programmazione delle Celebrazioni di Napoli 2500 – che coinvolge tutto il territorio metropolitano per volontà del sindaco Manfredi - con la direzione artistica di Laura Valente e il sostegno del Comune di Napoli e della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scampia - project

Al via la demolizione della Vela Gialla di Scampia - 16 sono iniziati i lavori di demolizione della Vela Gialla, a Scampia, da molti ritenuto uno dei simboli di Gomorra. ansa.it scrive

Scampia, via agli sgomberi alla Vela Rossa - A Scampia è la giornata dello sgombero dei primi due appartamenti della Vela Rossa che, insieme a quella Gialla, sarà demolita. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Scampia Project 8211