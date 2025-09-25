Al via le verifiche per il by-pass d’Urbania

"Le Marche sono un crocevia strategico, siamo pronti a sostenerne la crescita": lo ha detto il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante, martedì pomeriggio in un incontro a Urbania. "L’intero Governo, è fortemente impegnato a promuoverne lo sviluppo infrastrutturale, a cominciare dall’itinerario marchigiano della E78 Grosseto–Fano, uno dei più importanti collegamenti trasversali tra i corridoi tirrenico e adriatico, dove sono già in progettazione ed esecuzione interventi che consentiranno l’adeguamento a due corsie di diversi tratti dello stesso asse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

