Al via le verifiche per il by-pass d’Urbania

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le Marche sono un crocevia strategico, siamo pronti a sostenerne la crescita": lo ha detto il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante, martedì pomeriggio in un incontro a Urbania. "L’intero Governo, è fortemente impegnato a promuoverne lo sviluppo infrastrutturale, a cominciare dall’itinerario marchigiano della E78 Grosseto–Fano, uno dei più importanti collegamenti trasversali tra i corridoi tirrenico e adriatico, dove sono già in progettazione ed esecuzione interventi che consentiranno l’adeguamento a due corsie di diversi tratti dello stesso asse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al via le verifiche per il by pass d8217urbania

© Ilrestodelcarlino.it - "Al via le verifiche per il by-pass d’Urbania"

In questa notizia si parla di: verifiche - pass

Al via le verifiche per il by-pass d’Urbania; Allarme al cantiere del bypass a Trento nord: trovato un ordigno bellico; Hai dimenticato la password Gmail? Ecco come fare per recuperarla.

via verifiche by pass"Al via le verifiche per il by-pass d’Urbania" - Il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, lo ha annunciato in un incontro pubblico: "E’ il primo passo per i lavori" ... Segnala msn.com

Un bypass per via di Carcheri - Mentre vanno avanti i cantieri sulla FiPiLi, sono entrati nel vivo i lavori per creare un by- lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Verifiche By Pass