Al via le iscrizioni al corso | Uguali diversi nella convivenza Identità di genere pari opportunità contrasto alla violenza

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 25 settembre 2025 – Il?? o??????, dalle ?? alle ?9, nella Biblioteca G. Ghizzi di Castiglion Fiorentino si terrà il corso: "Uguali diversi nella convivenza. Identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza”. L'iniziativa fa parte del progetto SCI.RE 2025–2027, che prevede la realizzazione e l'organizzazione di 132 corsi, incontri e dibattiti di educazione permanente non formale in tutta la Rete Documentaria Aretina. Una miriade di opportunità gratuite di approfondimento e conoscenza per i cittadini adulti dei comuni della provincia di Arezzo. Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione e l'accettazione della privacy disponibile al link: https:arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

