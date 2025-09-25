Al via la Rassegna letteraria de Le Giubbe Rosse
Firenze, 25 settembre 2025 - Lo storico caffè Giubbe Rosse si prepara a riaccendere il dibattito pubblico. Martedì 7 ottobre alle 17,30 tornano i tradizionali appuntamenti della Rassegna letteraria che, di settimana in settimana fino a maggio 2026, offrirà alla città un percorso attraversato da temi storici, letterari e scientifici sotto la cura di Maria Cristina Galletti e Jacopo Chiostri, in stretta collaborazione con la Direzione artistica del locale. L’apertura guarda al passato recente per interrogare il presente: “1968, ideali infranti o infrangibili? Ciò che seguì nel decennio 1968-1978” vedrà dialogare Vincenzo Striano, medaglia d’argento per la Pace e i Diritti Umani della Regione Toscana e figura di riferimento dell’ARCI e del terzo settore, e David Basevi, scrittore e musicista, con l’introduzione affidata a Simona Spini, medico chirurgo e presidente dell’APS “Simone Borgheresi Campioni di Vita”, impegnata nel recupero di persone con disabilità motorie conseguenti a malattie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rassegna - letteraria
‘Un libro sotto le stelle’, al via la XXI edizione della rassegna letteraria. Il programma completo
TerSicula festeggia dieci anni di attività, a Valverde la rassegna letteraria "Sotto il Nespolo"
"Itinerari letterari": con Johnny Cash cala il sipario sulla rassegna letteraria estiva
New post: LEGGI LA NOTIZIA! AUTUNNO D’AUTORE, A BRENDOLA LA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA https://tviweb.it/autunno-dautore-a-brendola-la-terza-edizione-della-rassegna-letteraria/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
SETTEMBRE IN...CHIOSTRO: SABATO 27 E LUNEDÌ 29 SETTEMBRE GLI ULTIMI DUE APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA LETTERARIA. Ultimi due appuntamenti con la rassegna letteraria "Settembre in…Chiostro", la cultura protagonista a San Severo tr - facebook.com Vai su Facebook
’Martedì d’autore sotto le stelle’, prende il via la rassegna letteraria - Prende il via la rassegna letteraria ’Martedì d’autore sotto le stelle’, promossa dalla Biblioteca di Bagno di Romagna con la cooperativa Librazione. Secondo ilrestodelcarlino.it
Rassegna Letteraria, mai così intensa Premio alla carriera a Sandro Veronesi - Si comincia mercoledì 15 ottobre con l’intervento dell’ex magistrato Pietro Grasso dal titolo: “La sfida alla mafia” ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it