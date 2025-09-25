Al via la Rassegna letteraria de Le Giubbe Rosse

Firenze, 25 settembre 2025 - Lo storico caffè Giubbe Rosse si prepara a riaccendere il dibattito pubblico. Martedì 7 ottobre alle 17,30 tornano i tradizionali appuntamenti della Rassegna letteraria che, di settimana in settimana fino a maggio 2026, offrirà alla città un percorso attraversato da temi storici, letterari e scientifici sotto la cura di Maria Cristina Galletti e Jacopo Chiostri, in stretta collaborazione con la Direzione artistica del locale. L’apertura guarda al passato recente per interrogare il presente: “1968, ideali infranti o infrangibili? Ciò che seguì nel decennio 1968-1978” vedrà dialogare Vincenzo Striano, medaglia d’argento per la Pace e i Diritti Umani della Regione Toscana e figura di riferimento dell’ARCI e del terzo settore, e David Basevi, scrittore e musicista, con l’introduzione affidata a Simona Spini, medico chirurgo e presidente dell’APS “Simone Borgheresi Campioni di Vita”, impegnata nel recupero di persone con disabilità motorie conseguenti a malattie. 🔗 Leggi su Lanazione.it