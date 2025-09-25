Al via la quinta edizione del ‘Cilento Festival – Pollica
Tempo di lettura: 8 minuti Dopo l’anteprima con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini a Castellabate, interpreti di Caro Pier Paolo, tratto dal testo di Dacia Maraini, il Cilento Festival – Pollica è pronto a ripartire con una quinta edizione che sarà caratterizzata dai più raffinati protagonisti del palcoscenico italiano. Il progetto, fortemente voluto dal fondatore e direttore artistico Girolamo Marzano, prenderà il via il 26 settembre a Pioppi (teatro sala Keys) con Mario Brancaccio in Due mariti per fortuna. Tratto dal romanzo di Jeorge Amado “Dona Flor e i suoi due mariti”, lo spettacolo vedrà in scena insieme a Brancaccio, Simona Esposito, Enzo Attanasio, Rosario Russo, Roberta Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
