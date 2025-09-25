Al via la quinta edizione del ‘Cilento Festival – Pollica

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 8 minuti Dopo l’anteprima con Mariano Rigillo  e Anna Teresa Rossini a Castellabate, interpreti di Caro Pier Paolo, tratto dal testo di Dacia Maraini, il Cilento FestivalPollica è pronto a ripartire con una quinta edizione che sarà caratterizzata dai più raffinati protagonisti del palcoscenico italiano. Il progetto, fortemente voluto dal fondatore e direttore artistico Girolamo Marzano, prenderà il via il 26 settembre a Pioppi (teatro sala Keys) con Mario Brancaccio in Due mariti per fortuna. Tratto dal romanzo di Jeorge Amado “Dona Flor e i suoi due mariti”, lo spettacolo vedrà in scena insieme a Brancaccio, Simona Esposito, Enzo Attanasio, Rosario Russo, Roberta Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

al via la quinta edizione del 8216cilento festival 8211 pollica

© Anteprima24.it - Al via la quinta edizione del ‘Cilento Festival – Pollica”

In questa notizia si parla di: quinta - edizione

Polla, quinta edizione della rassegna estiva “Incontri in Biblioteca”: racconti al crepuscolo

Trani: “Notte delle lanterne” Quinta edizione

A Chieri arriva “BicCHIERI di Birra”, quinta edizione

Memoria e narrazione: al via la quinta edizione del progetto “La Giustizia adotta la Scuola” - Coraggio, senso di giustizia, parità e spirito civico, queste le parole d’ordine della quinta edizione del progetto “La Giustizia adotta la Scuola” organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio, nata ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Al via in Colombia la quinta edizione di 'Aula Italia' - Ha preso il via in Colombia la quinta edizione di Aula Italia, una delle principali attività realizzate annualmente dalla Camera di Commercio Italiana con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Quinta Edizione 8216cilento