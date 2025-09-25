Al via la prima edizione del Premio Ichnos
(Adnkronos) – , il riconoscimento della Regione Sardegna dedicato al giornalismo, in programma il 26 e 27 settembre a Pula presso la Sala Bianca di Forte Village. Ad aprire la due giorni, venerdì 26 settembre alle 17.30, sarà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato da . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: prima - edizione
10 settembre, a Empoli tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia
Fondazione Vittorio Occorsio, al via "proteggere il futuro": la prima edizione del Festival della sicurezza
I premi del Baarìa Film Festival, grande successo di pubblico per la prima edizione del Festival di Bagheria
Job Evolution 2025 Dopo il successo della prima edizione, torna l’evento de Il Sole 24 ORE che mette al centro le trasformazioni del mondo del lavoro tra innovazione, competenze e nuove generazioni. Dalle nuove professioni all’impatto dell’Intelligenza Artifi - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 26 e sabato 27 settembre la prima edizione del Premio Ichnos - SANTA MARGHERITA DI PULA (ITALPRESS) – L’incontro con Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, darà il via alla due giorni di dibattiti della 1° edizione del Premio Ichnos. italpress.com scrive
Rotary Club Sibari Magna Grecia: al via la Prima Edizione del Premio Clarentia - La Presidente del Club, Raffaella Mancini, ha spiegato che il Premio Clarentia nasce dalla volontà di radicare sempre più il Rotary al proprio territorio. Scrive ecodellojonio.it