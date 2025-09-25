Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Leccotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° ottobre prende il via presso l’Asst di Lecco e in tutta la regione Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita, rivolta a tutta la popolazione, ma in particolare agli over 60, alle persone con patologie croniche, alle donne in gravidanza, ai bambini e ragazzi tra i 6 mesi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - vaccinazione

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid

via campagna vaccinazione antinfluenzaleCampagna antinfluenzale 2025-26: si parte il 1° ottobre con 125mila dosi - Al via la campagna dell’Ulss 2: dosi disponibili per anziani, fragili e bambini, con due Vax Day straordinari il 25 ottobre e il 29 novembre ... Si legge su ilnuovoterraglio.it

via campagna vaccinazione antinfluenzaleVia al vaccino antinfluenzale: gratis per fasce a rischio - Dal 1° ottobre parte in tutta la regione, e naturalmente anche a Verona e provincia, la campagna antinfluenzale 2025/26 ... veronaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Campagna Vaccinazione Antinfluenzale