Gli imputati c’erano tutti e due in aula. Tranquilli, all’apparenza, pur dinnanzi a un’accusa alta e rotonda: omicidio pluriaggravato in concorso. Perché, nel processo partito ieri mattina davanti alla corte d’assise di Ravenna, è di questo che devono rispondere il 56enne ex vigile urbano manfredo Gian Carlo Valgimigli (avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rondinini). E il 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del coimputato (avvocato Luca Donelli). Al centro di tutto, la morte del macellaio 64enne Domenico Montanari dell’’Antica Macelleria Bandini’ di Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via il processo per l’omicidio del macellaio