Al via il processo per l’omicidio del macellaio
Gli imputati c’erano tutti e due in aula. Tranquilli, all’apparenza, pur dinnanzi a un’accusa alta e rotonda: omicidio pluriaggravato in concorso. Perché, nel processo partito ieri mattina davanti alla corte d’assise di Ravenna, è di questo che devono rispondere il 56enne ex vigile urbano manfredo Gian Carlo Valgimigli (avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rondinini). E il 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del coimputato (avvocato Luca Donelli). Al centro di tutto, la morte del macellaio 64enne Domenico Montanari dell’’Antica Macelleria Bandini’ di Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: processo - omicidio
Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi
Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa
Morte Ramy, carabiniere alla guida della volante e amico della vittima Fares Bouzidi verso il processo per omicidio stradale
La Caramella Buona. . Questa mattina in Corte d'assise a Bologna è iniziato il processo a carico di Leonardo Magri per il presunto omicidio della moglie Daniela Gaiani. La Caramella Buona si è costituita parte civile, presente alla prima udienza il presidente - facebook.com Vai su Facebook
In seguito all'omicidio di Charlie Kirk, Trump ha annunciato l'avvio del processo di inserimento di Antifa nell'elenco delle principali organizzazioni terroristiche, raccomandando fortemente anche indagini sui soggetti finanziatori del gruppo. E voi cosa ne pensat - X Vai su X
Al via il processo per l’omicidio del macellaio - Ieri davanti alla corte d’assise erano presenti entrambi gli imputati faentini ... Da ilrestodelcarlino.it