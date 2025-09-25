Al via il nuovo progetto coltivazioni – il terreno della crescita dell’associazione Coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione Il cuore si scioglie
Arezzo, 25 settembre 2025 - È partito lunedì 15 settembre il nuovo crowdfunding promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Coriandoli a Colori Aps, un’associazione di promozione sociale c on sede a San Giovanni Valdarno. L’associazione gestisce un centro psicopedagogico per adolescenti in situazioni di fragilità, dispersione scolastica e isolamento sociale, dove offre percorsi educativi, laboratori, consulenze e progetti territoriali. Coriandoli a Colori opera con un’équipe multidisciplinare e adotta un approccio esperienziale e inclusivo, in rete con scuole, servizi e realtà del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"ColtivAzioni - il terreno della crescita": un orto come terapia per i più giovani - il terreno della crescita': un orto come terapia per i più giovani ... Riporta tg24.sky.it
