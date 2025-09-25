Al via il nuovo progetto coltivazioni – il terreno della crescita dell’associazione Coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione Il cuore si scioglie

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 25 settembre 2025 -  È partito lunedì 15 settembre il nuovo crowdfunding promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Coriandoli a Colori Aps, un’associazione di promozione sociale c on sede a San Giovanni Valdarno. L’associazione gestisce un centro psicopedagogico per adolescenti in situazioni di fragilità, dispersione scolastica e isolamento sociale, dove offre percorsi educativi, laboratori, consulenze e progetti territoriali. Coriandoli a Colori opera con un’équipe multidisciplinare e adotta un approccio esperienziale e inclusivo, in rete con scuole, servizi e realtà del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al via il nuovo progetto coltivazioni 8211 il terreno della crescita dell8217associazione coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione il cuore si scioglie

© Lanazione.it - Al via il nuovo progetto “coltivazioni – il terreno della crescita” dell’associazione Coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione Il cuore si scioglie

In questa notizia si parla di: nuovo - progetto

Cortona, ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia

Stiller & Meara: Niente è perduto è il nuovo progetto di Ben Stiller per Apple Tv+

Svincolo di Gazzada, via libera al nuovo progetto: code e disagi addio?

"ColtivAzioni - il terreno della crescita": un orto come terapia per i più giovani - il terreno della crescita': un orto come terapia per i più giovani ... Riporta tg24.sky.it

Svincolo di Gazzada, via libera al nuovo progetto: code e disagi addio? - Gazzada Schianno, 14 agosto 2025 – La società regionale Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) ha accettato la richiesta di redigere un nuovo progetto dello svincolo di Gazzada. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Via Nuovo Progetto Coltivazioni