Al via il Mondiale U20 le big italiane volano in Cile per il colpo a sorpresa

Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: Il 27 settembre Giappone-Inghilterra e Corea del Sud-Ucraina inaugureranno la manifestazione giovanile Il 27 settembre marcherà la data d'inizio del Mondiale Under 20, due anni dopo la finale persa 1-0 dall'Italia contro l'Uruguay. Tra gli altri, quella fu la Nazionale di Pio Esposito, Pisilli, Baldanzi e Casadei, che terminò la competizione con il premio di miglior calciatore del torneo e il titolo di capocannoniere con 7 gol. Parliamo di ragazzi che oggi sono diventati protagonisti in Serie A, confermando che questa kermesse giovanile rappresenta una grande occasione soprattutto per tanti addetti ai lavori alla costante ricerca di talento.