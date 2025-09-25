Al via il Mondiale U20 le big italiane volano in Cile per il colpo a sorpresa

Justcalcio.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-25 16:02:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il 27 settembre Giappone-Inghilterra e Corea del Sud-Ucraina inaugureranno la manifestazione giovanile Il 27 settembre marcherà la data d’inizio del Mondiale Under 20, due anni dopo la finale persa 1-0 dall’Italia contro l’Uruguay. Tra gli altri, quella fu la Nazionale di Pio Esposito, Pisilli, Baldanzi e Casadei, che terminò la competizione con il premio di miglior calciatore del torneo e il titolo di capocannoniere con 7 gol. Parliamo di ragazzi che oggi sono diventati protagonisti in Serie A, confermando che questa kermesse giovanile rappresenta una grande occasione soprattutto per tanti addetti ai lavori alla costante ricerca di talento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiale - italiane

Chelsea, dopo il Mondiale soffiato un big alle italiane: che colpo

Milano e Roma nella top 50 mondiale: la nuova classifica QS Best Student Cities 2026 premia le città universitarie italiane, Seoul prima al mondo

Milton Delgado, il nuovo talento del calcio mondiale: tre italiane su di lui ma il futuro sembra segnato – ESCLUSIVA

via mondiale u20 bigIl 27 settembre Giappone-Inghilterra e Corea del Sud-Ucraina inaugureranno la manifestazione giovanile - Ucraina inaugureranno la manifestazione giovanile ... Secondo msn.com

via mondiale u20 bigConosciamo meglio i due nerazzurri chiamati dall’Italia per il Mondiale U20, ormai prossimo al suo inizio - Sono Lorenzo Riccio, centocampista, e l’esterno Javinson Idele i convocati per il Mondiale U20 cileno di casa Atalanta, dopo la lista diramata stamani a Roma dalle fonti della Figc in via ufficiale. Lo riporta calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Via Mondiale U20 Big