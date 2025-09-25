Al via il Festival del Cinema dedicato agli animali
: Pet Carpet Film Festival con Polizia, Carabinieri, Croce Rossa, Anas, nel nome di San Francesco. Dal 24 al 28 settembre 2025. Finale alla Casa del Cinema Roma. Il Festival del Cinema per gli amici di San Francesco d’Assisi Un tappeto rosso per gli amici di San . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: festival - cinema
Il Book Adaptation Rights Market è una perla poco nota del festival del cinema di Venezia che a volte scopre i Leoni d'oro di domani
Giancarlo Esposito al Magna Graecia Film Festival: “Il cinema deve tornare nelle mani della gente, dei giovani registi, di chi non ha molti soldi a disposizione, perché così diventa più creativo” – Intervista video
Venezia, Bellocchio e Gifuni al Festival del Cinema con la serie tv Portobello sul caso Tortora
50 GIORNI DI CINEMA A FIRENZE NOVE FESTIVAL INTERNAZIONALI QUEI FILM DAL MEDIO ORIENTE FINO A FRANCE ODEON Dal 7 ottobre all’11 dicembre torna al cinema La Compagnia e in altre sedi cittadine la nuova edizione della “50 Giorni di Cin - facebook.com Vai su Facebook
Flaminio Film Festival, 4 serate gratuite dedicate a cortometraggi e sostenibilità; Tu puoi: al via il festival del cinema dedicato ai giovani under 35; Al via Festival cinema dedicato ad animali, a Roma dal 24 al 28 setttembre.
Al via il Festival del Cinema dedicato agli animali - Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d’Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Come scrive dailygreen.it
Al via Festival cinema dedicato ad animali, a Roma dal 24 al 28 setttembre - (askanews) – Un tappeto rosso per gli amici di San Francesco d’Assisi, del quale il prossimo anno saranno celebrati gli 800 anni dalla morte. Riporta msn.com