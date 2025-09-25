Al via il festival con Zerocalcare ed Elodie al Quarticciolo | Non siamo un quartiere di serie B

Al via il festival con Zerocalcare ed Elodie al Quarticciolo: “Non siamo un quartiere di serie B” - Il 26 e 27 settembre al Quarticciolo c'è il festival “Alziamo la voce, alziamo la testa”, con ospiti come Zerocalcare, Elodie, Mastandrea e Riondino ... fanpage.it scrive

“Qui non siamo in una serie crime”: al Quarticciolo il festival con Elodie e Zerocalcare che dà voce alla borgata - Il collettivo Quarticciolo ribelle lancia un festival di due giorni, il 26 e il 27 settembre, con tanti ospiti fra cui Zerocalcare, Elodie, Michele Riondino e Valerio Mastandrea. fanpage.it scrive