Al via il 53° Settembre al Borgo | jazz teatro e musica popolare per la prima serata del festival
Si accendono questa sera le luci sul 53° Settembre al Borgo – “Meraviglia!”, il festival che porta arte e cultura tra le pietre secolari di Casertavecchia e San Leucio, sotto la direzione artistica di Massimiliano Gallo. Un debutto che mescola jazz internazionale, teatro d’autore e musica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti
Borgo & Co.: da luglio a settembre 2025 i Giardini Camerini di Piazzola torneranno ad animarsi
Treni, linea Faentina: stop alla circolazione tra Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia). Fino a settembre
Il 27 e 28 settembre nel borgo toscano tante iniziative per celebrare le opere a cielo aperto di Aris, Bartocci, Hitnes e Tellas. Il programma completo - facebook.com Vai su Facebook
Via Borgo Palazzo, le botteghe in festa domenica 21 settembre - Via Borgo Palazzo si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la XV edizione della Festa del Borgo. Segnala ecodibergamo.it