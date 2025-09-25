al via exposele 2025 con il presidente della regione campania vincenzo de luca

Il messaggio: “Riarmo? Spero non si taglino i fondi all’agricoltura” Il Sindaco di Eboli Mario Conte: “Grande entusiasmo e partecipazione nel solco di chi ha ideato le grandi fiere del passato” Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00, fino al 27 settembre. Ingresso gratuito con degustazioni, cooking show e talk dedicati all’agrifood. Inaugurazione al PalaSele di Eboli. Si è aperta questa mattina al PalaSele di Eboli ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che rilancia in chiave moderna e internazionale la storica tradizione fieristica della città. Alla cerimonia inaugurale, con il tradizionale taglio del nastro, hanno partecipato: Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Zon.it

