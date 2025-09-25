Al via ExpoSele 2025 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
Il messaggio: “Riarmo? Spero non si taglino i fondi all’agricoltura” Il Sindaco di Eboli Mario Conte: “Grande entusiasmo e partecipazione nel solco di chi ha ideato le grandi fiere del passato” Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00, fino al 27 settembre. Ingresso gratuito con degustazioni, cooking show e talk dedicati all’agrifood. Inaugurazione al PalaSele di Eboli. Si è aperta questa mattina al PalaSele di Eboli ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che rilancia in chiave moderna e internazionale la storica tradizione fieristica della città. Alla cerimonia inaugurale, con il tradizionale taglio del nastro, hanno partecipato: Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: exposele - presidente
EXPOSELE 2025: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA VINCENZO DE LUCA INAUGURA LA FIERA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE Prende ufficialmente il via ExpoSele 2025, la nuova fiera dell’agroalimentare in programma dal 25 al 27 settembre pre - facebook.com Vai su Facebook
Al via ExpoSele 2025 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - Spero non si taglino i fondi all’agricoltura” Il Sindaco di Eboli Mario Conte: “Grande entusiasmo e partecipazione nel solco di chi ... Si legge su zon.it
ExpoSele, 25 settembre il presidente De Luca inaugura la nuova fiera dell'agroalimentare - Prende ufficialmente il via ExpoSele 2025, la nuova fiera dell'agroalimentare in programma dal 25 al 27 settembre presso il PalaSele di Eboli, che rilancia la storica tradizione fieristica in chiave m ... Segnala ilvescovado.it